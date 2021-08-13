Алексей Березуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на результаты жеребьёвки Кубка России сезона-2021/2022.
«Результатом жеребьёвки нельзя быть довольным или недовольным, воспринимаем её просто как факт. Понимали, что в любом случае нам предстоят две игры в гостях, вопрос был лишь в том, сложными будут ли выезды с точки зрения логистики. В этом плане жеребьёвка сложилась для нас неплохо.
Пока детально о соперниках сказать ничего не могу, будем изучать их и готовиться. Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители Премьер-Лиги легко прошли в 1/8 финала. Постараемся избежать ненужных ошибок и пройти дальше. К кубковым матчам отнесёмся серьёзно», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
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- 13 августа 2021
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