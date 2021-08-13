Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России

Алексей Березуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на результаты жеребьёвки Кубка России сезона-2021/2022.

«Результатом жеребьёвки нельзя быть довольным или недовольным, воспринимаем её просто как факт. Понимали, что в любом случае нам предстоят две игры в гостях, вопрос был лишь в том, сложными будут ли выезды с точки зрения логистики. В этом плане жеребьёвка сложилась для нас неплохо.

Пока детально о соперниках сказать ничего не могу, будем изучать их и готовиться. Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители Премьер-Лиги легко прошли в 1/8 финала. Постараемся избежать ненужных ошибок и пройти дальше. К кубковым матчам отнесёмся серьёзно», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Новость по теме
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021