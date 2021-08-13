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Тухель пошутил в ответ на вопрос о Холанде

Тухель пошутил в ответ на вопрос о Холанде
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель блеснул чувством юмора на пресс-конференции.

Один из журналистов задал немецкому специалисту вопрос о несостоявшемся переходе в клуб нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в свете возвращения форварда Ромелу Лукаку из «Интера». Тухель в ответ пошутил.

«Мы хотели купить и Холанда, и Лукаку. А ещё хотели, чтобы под ними, на позиции «десятки» играл Роберт Левандовски. К сожалению, руководство нас не послушало!» — приводит слова Тухеля журналист Адам Ньюсон в «Твиттере».

«Челси» объявил о переходе Лукаку из «Интера» накануне, 12 августа. За 28-летнего бельгийского футболиста синие заплатили € 115 млн. Это рекордный трансфер лондонского клуба.

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