Нуну Санту: мы пообщались с Кейном, но наша беседа была приватной

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту рассказал о разговоре с форвардом команды Гарри Кейном. Ранее сообщалось, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити». По данным английских СМИ, Кейн начал бойкотировать тренировки.
«Кейн сегодня тренировался. Конечно, мы с ним пообщались, но наша беседа была приватной. Останется ли он игроком нашей команды? Он здесь с нами, Кейн — игрок «Тоттенхэма». Нам нужно думать о завтрашнем дне», — приводит слова португальского специалиста журналист Фабрицио Романо.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «горожане» готовы предложить «Тоттенхэму» € 150 млн за Кейна.
- 13 августа 2021
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