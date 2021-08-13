«Брентфорд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 августа, состоится стартовый матч нового сезона в английской Премьер-лиге. В матче 1-го тура встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Встреча состоится в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.