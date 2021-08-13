Джо Коул: Лукаку в одной категории с Левандовским и Роналду

Бывший игрок «Челси» Джо Коул прокомментировал переход Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«Ромелу очень вырос как игрок и добился грандиозного успеха. После ухода из «Челси» он много забивал. Лукаку имеет огромное значение для сборной Бельгии. Теперь он не только победитель по статусу, но и лидер по духу. Когда он играл за «Челси», то воспринимался как наследник Дидье Дрогба, и теперь он соответствует ожиданиям в полной мере. У него есть всё, чего можно хотеть от нападающего.

Он в одной категории с Робертом Левандовским и Криштиану Роналду. Сейчас я не ставлю Лукаку на одну ступень с ними, но он может стать таким игроком, если продолжит прогрессировать так, как делал это раньше. Любому полузащитнику понравится играть рядом с Ромелу», – цитирует Коула The Sun.