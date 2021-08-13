Джо Коул: Лукаку в одной категории с Левандовским и Роналду

Бывший игрок «Челси» Джо Коул прокомментировал переход Ромелу Лукаку в лондонский клуб.
«Ромелу очень вырос как игрок и добился грандиозного успеха. После ухода из «Челси» он много забивал. Лукаку имеет огромное значение для сборной Бельгии. Теперь он не только победитель по статусу, но и лидер по духу. Когда он играл за «Челси», то воспринимался как наследник Дидье Дрогба, и теперь он соответствует ожиданиям в полной мере. У него есть всё, чего можно хотеть от нападающего.
Он в одной категории с Робертом Левандовским и Криштиану Роналду. Сейчас я не ставлю Лукаку на одну ступень с ними, но он может стать таким игроком, если продолжит прогрессировать так, как делал это раньше. Любому полузащитнику понравится играть рядом с Ромелу», – цитирует Коула The Sun.
- 13 августа 2021
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:40
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:28
-
16:16
-
16:06
-
15:52
-
15:31
-
15:28
-
15:18
-
15:00
-
14:47
-
14:34
-
14:15
-
13:50
-
13:49
-
13:24
-
13:18
-
13:13
-
13:08