Рамос не сыграет из-за травмы как минимум до 12 сентября

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет из-за травмы как минимум до 12 сентября. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Рамос постепенно возобновляет тренировки, его возвращение на поле ожидается после перерыва на матчи сборных», – сообщили в пресс-службе парижского клуба.



То есть Рамос не сыграет за «ПСЖ» как минимум до 12 сентября. На эту дату запланирован домашний матч с футбольным клубом «Клермон».

Ранее Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 10 млн.