Салфетку со слезами Месси продают за $ 1 млн

Бумажную салфетку, которой аргентинский футболист Лионель Месси вытирал слёзы на пресс-коференции по случаю его ухода из «Барселоны», продают за $ 1 млн. Соответствующее объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre.
8 августа Месси на пресс-конференции хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Аргентинцу потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя. Пока футболист успокаивался, он использовал одноразовую салфетку.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 13 августа 2021
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