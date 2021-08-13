Сетьен: мы проиграли Ла Лигу, так как «Реалу» дали 6 лишних пенальти

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе.

«Мы проиграли «Реалу» в гостях. Я с пониманием отношусь к поражениям, но в той игре у нас было три выхода один на один, а мы не реализовали их. А всё закончилось тем, что мы проиграли Ла Лигу, так как «Реалу» дали 6 лишних пенальти. Тогда мы проходили сквозь ужасный этап, который стал результатом внутренних проблем команды», – приводит слова Энрике Сетьена Jot Down.

13 января 2020 года было объявлено о назначении Кике Сетьена на должность главного тренера «Барселоны». На момент его приглашения в клуб «сине-гранатовые» в турнирной таблице чемпионата Испании делили первое место с мадридским «Реалом», однако в результате проиграли ему чемпионскую гонку, заняв второе место. После вылета из Лиги чемпионов вследствие разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) Сетьен был отправлен в отставку президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.