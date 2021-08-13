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РПЛ представила точное расписание 6-го тура

РПЛ представила точное расписание 6-го тура
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Пресс-служба РПЛ объявила о внесении изменений в календарь чемпионата. Назначены новые даты матчей 6-го тура РПЛ. Также было скорректировано расписание нескольких игр 5-го тура.

6-й тур был перенесён с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.

Теперь расписание выглядит следующим образом:

5-й тур

21 августа (суббота)
16:00 «Уфа» – «Зенит»
16:00 «Арсенал» – «Спартак»
18:00 ЦСКА – «Ахмат»
18:00 «Урал» – «Динамо»
20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
22 августа (воскресенье)
16:00 «Локомотив» – «Краснодар»
18:00 «Нижний Новгород» – «Ростов»
20:00 «Химки» – «Рубин»

6-й тур

26 августа (четверг)
16:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
18:30 «Спартак» – «Сочи»
20:30 «Ахмат» – «Арсенал»
20:45 «Зенит» – ЦСКА
27 августа (пятница)
16:30 «Урал» – «Ростов»
18:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Рубин»

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