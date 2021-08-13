«Ньюкасл» объявил о переходе Уиллока из «Арсенала»
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Полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок продолжит карьеру в «Ньюкасле». О переходе футболиста сообщила пресс-служба «сорок».
Уиллок подписал долгосрочный контракт со своим новым клубом. По данным британских СМИ, «Ньюкасл» заплатил за игрока £ 25 млн.
Вторую часть предыдущего сезона Уиллок провёл в «Ньюкасле» на правах аренды. В мае он был признан лучшим игроком месяца в АПЛ. 21-летний полузащитник в «Ньюкасле» отметился впечатляющей серией. Он забивал на протяжении семи матчей подряд. В итоге руководство «сорок» решило выкупить игрока.
Отметим, «Арсенал» новый сезон АПЛ начнёт уже сегодня, 13 августа. В 1-м туре лондонцы сыграют с «Брентфордом». В свою очередь «Ньюкасл» в 1-м туре будет принимать «Вест Хэм».
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