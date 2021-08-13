Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал заключение нового контракта

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после заключения нового контракта с клубом.

«С первого дня в команде я увидел высокую оценку от болельщиков, моих товарищей по команде и персонала, так что сразу смог стать очень важным игроком этого футбольного клуба. Честно говоря, мне не потребовалось слишком много времени, чтобы почувствовать себя как дома благодаря моим коллегам», — цитирует ван Дейка пресс-служба «мерсисайдцев».

Ван Дейк начинал карьеру на родине, в «Гронингене», после чего выступал за «Селтик» и «Саутгемптон». В январе 2018 года перебрался в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. С красными Вирджил выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем клубного чемпионата мира. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. Является капитаном национальной команды.