Анчелотти: у «Реала» отличный состав, мы можем успешно конкурировать с любыми клубами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о составе своей команды перед стартом нового сезона. Он не исключил, что в команде могут произойти кадровые изменения.
«У нас есть время до 2 сентября, чтобы принять итоговое решение по заявке. У нас очень хороший состав, но трансферное окно пока открыто. Я не могу сказать, что мы уже не будем вносить никаких изменений. Возможно, некоторые игроки попросят, чтобы их отпустили. Но мне нравится состав «Реала». У нас очень сильная команда.
Она может успешно конкурировать с лучшими в мире. Если футболисты будут выкладываться на 100%, то мы сможем успешно конкурировать с любой командой», — цитирует Анчелотти Marca.
Во время межсезонья мадридцев покинули сразу несколько ключевых игроков, включая капитана команды Серхио Рамоса.
- 13 августа 2021
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:01
-
19:38
-
19:24
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:40
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:28
-
16:16
-
16:06
-
15:52
-
15:31
-
15:28
-
15:18
-
15:00