Анчелотти: у «Реала» отличный состав, мы можем успешно конкурировать с любыми клубами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о составе своей команды перед стартом нового сезона. Он не исключил, что в команде могут произойти кадровые изменения.

«У нас есть время до 2 сентября, чтобы принять итоговое решение по заявке. У нас очень хороший состав, но трансферное окно пока открыто. Я не могу сказать, что мы уже не будем вносить никаких изменений. Возможно, некоторые игроки попросят, чтобы их отпустили. Но мне нравится состав «Реала». У нас очень сильная команда.

Она может успешно конкурировать с лучшими в мире. Если футболисты будут выкладываться на 100%, то мы сможем успешно конкурировать с любой командой», — цитирует Анчелотти Marca.

Во время межсезонья мадридцев покинули сразу несколько ключевых игроков, включая капитана команды Серхио Рамоса.