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Де Росси: пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером

Де Росси: пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером
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Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что покидает штаб сборной Италии после триумфального для команды Евро-2020.

«Это было непростое решение. Я в бесконечном долгу перед национальной командой. Я дал им, может быть, один процент от того, что должен был бы, а они подарили мне этот незабываемый опыт.

Но теперь я твердо знаю, что собираюсь делать дальше: хочу быть тренером. Пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером», — цитирует Де Росси Sportweek.

Даниэле Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

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