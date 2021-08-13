Де Росси: пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером

Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что покидает штаб сборной Италии после триумфального для команды Евро-2020.



«Это было непростое решение. Я в бесконечном долгу перед национальной командой. Я дал им, может быть, один процент от того, что должен был бы, а они подарили мне этот незабываемый опыт.



Но теперь я твердо знаю, что собираюсь делать дальше: хочу быть тренером. Пусть мне 38 лет и у меня нет тренерского опыта, но я готов быть тренером», — цитирует Де Росси Sportweek.

Даниэле Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.