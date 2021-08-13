РФС разослал клубам проект реформ. Там говорится об отмене лимита на легионеров

Клубы из Российской Премьер-Лиги (РПЛ) получили письмо с предложениями по развитию футбола, сообщает Daily Storm.

Рассылку сделали функционеры Российского футбольного союза (РФС). В их презентации отражена позиция РФС по дальнейшему развитию чемпионата, основанная на анализе нидерландской компании Hypercube.

Основные предложения составителей доклада сводятся к следующим тезисам:

1) Отмена лимита на легионеров;

2) Предъявление новых качественных требований для легионеров.

3) Доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА.

4) Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

«Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона», — пояснил источник в клубе РПЛ.

«Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА», — говорится в докладе РФС.