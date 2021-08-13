Анчелотти рассказал, как воспринял уход Месси из «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Нападающий покинул команду по истечении контракта. Позднее он подписал соглашение с «ПСЖ».

«Меня удивил уход Месси, ведь он был лицом «Барселоны» фактически с детства. Но я в футболе работаю уже 42 года, я видел, как многие игроки меняют команды. Но ничего не меняется, будет в «Барселоне» Месси или нет. Нам всё равно нужно вести борьбу с ними», — цитирует Анчелотти Marca.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.