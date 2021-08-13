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Анчелотти рассказал, как воспринял уход Месси из «Барселоны»

Анчелотти рассказал, как воспринял уход Месси из «Барселоны»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Нападающий покинул команду по истечении контракта. Позднее он подписал соглашение с «ПСЖ».

«Меня удивил уход Месси, ведь он был лицом «Барселоны» фактически с детства. Но я в футболе работаю уже 42 года, я видел, как многие игроки меняют команды. Но ничего не меняется, будет в «Барселоне» Месси или нет. Нам всё равно нужно вести борьбу с ними», — цитирует Анчелотти Marca.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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