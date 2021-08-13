«Атлетико Минейро» объявит о подписании контракта с Диего Костой на следующей неделе

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство бразильского клуба «Атлетико Минейро» договорилось о контракте с экс-форвардом «Атлетико» и «Челси» Диего Костой. Ожидается, что бразилец, выступавший за сборную Испании, подпишет контракт на два года. Соглашение будет подписано после прохождения игроком медосмотра. Официально о переходе Диего Косты будет объявлено на следующей неделе.

Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей со 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.

Ранее «Бешикташ» прекратил переговоры с Диего Костой из-за завышенных требований бразильца по заработной плате.