«Брентфорд» — «Арсенал»: в стартовом составе гостей выйдет 20-летний дебютант АПЛ

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ нового сезона. Очередной розыгрыш АПЛ откроют «Брентфорд» и «Арсенал».

Команды назвали стартовые составы на матч. В составе «Арсенала» в нападении выйдет 20-летний форвард Фоларин Балогун. Этот матч для него станет дебютным в АПЛ.

«Брентфорд»: Райа, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Янельт, Нёргор, Оника, Канос, Тони, Мбемо

«Арсенал»: Лено, Уайт, Чемберс, Тирни, Мари, Джака, Локонга, Смит, Балогун, Мартинелли, Пепе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.