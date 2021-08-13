Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал понять, что аргентинский форвард Лионель Месси, присоединившийся к команде, может пропустить следующий матч парижан. Во 2-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет со «Страсбургом» в субботу, 14 августа. Но Почеттино планирует сперва подготовить Месси к выходу на поле.
«Сегодня он провёл лишь вторую тренировку после финала Копа Америка. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле.
Мы испытываем такие же чувства, как и болельщики. Его переход даёт нам позитивную энергию. Любой тренер хочет, чтобы у него в команде были лучшие футболисты. Здорово иметь обойму с прекрасными игроками. Это поможет нам достичь поставленных целей», — сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.
- 13 августа 2021
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