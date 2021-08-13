УЕФА выделит € 6 млрд клубам, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии

УЕФА окажет финансовую помощь футбольным клубам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил Bloomberg.
Суммарно организация планирует выделить командам € 6 млрд. Финансирование является частью стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от продажи телеправ сильно упали.
Согласно идее УЕФА, клубы получат доступ к средствам с более низким заёмным процентом, а также смогут реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки – до 5-7 лет.
Ранее стало известно, что УЕФА в сентябре опубликует проекты, касающиеся отмены финансового фэйр-плей. Об этом сообщает газета The Times.
Вместо финансового фэйр-плей организацией будет предложено ввести потолок зарплат, а для клубов, которые будут его превышать, возможно, введут налог на роскошь. Данный порядок может начать действовать с 2022 года.
- 13 августа 2021
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