Черышев заработал пенальти в матче «Валенсии» с «Хетафе»

В эти минуты в Валенсии на стадионе «Месталья» проходит стартовый матч нового сезона Примеры. «Валенсия» принимает «Хетафе».

Хозяева открыли счёт уже на 11-й минуте. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заработал пенальти, а Карлос Солер реализовал 11-метровый удар.

Видео заработанного Черышевым пенальти

Видео гола Солера

Примечательно, что к этому времени «летучие мыши» уже остались в меньшинстве. На 3-й минуте встречи за грубый фол был удалён защитник Уго Гильямон.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Хетафе».

В прошлом сезоне футбольный клуб «Валенсия» занял 13-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка. Футбольный клуб «Хетафе» в минувшем сезоне занял 15-е место с 38 очками.