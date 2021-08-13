«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лорьяну»
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В стартовом туре французской Лиги 1 встречались футбольные клубы «Монако» и «Лорьян». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне.
В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хаким Бен Эль-Хадж. Его помощником был Мохамед Бенкемуш, ассистенты: Брис Парине Ле Теллье и Марк Болланжье.
На 30-й минуте встречи нигерийский нападающий «Лорьяна» Теремас Моффи реализовал пенальти. На 57-й минуте встречи на поле вышел российский футболист Александр Головин, он заменил нидерландского нападающего монегасков Мирона Боадю.
Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Франции футбольный клуб «Монако» занял 3-е место, пропустив вперёд себя лишь «Лилль» и «ПСЖ,» а «Лорьян» боролся за выживание и занял 16-е место.
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