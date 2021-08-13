«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лорьяну»

В стартовом туре французской Лиги 1 встречались футбольные клубы «Монако» и «Лорьян». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне.

В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хаким Бен Эль-Хадж. Его помощником был Мохамед Бенкемуш, ассистенты: Брис Парине Ле Теллье и Марк Болланжье.

На 30-й минуте встречи нигерийский нападающий «Лорьяна» Теремас Моффи реализовал пенальти. На 57-й минуте встречи на поле вышел российский футболист Александр Головин, он заменил нидерландского нападающего монегасков Мирона Боадю.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Франции футбольный клуб «Монако» занял 3-е место, пропустив вперёд себя лишь «Лилль» и «ПСЖ,» а «Лорьян» боролся за выживание и занял 16-е место.