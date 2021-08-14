Гари Линекер: всё ещё думаю, что «Арсенал» не вылетит
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на поражение лондонского «Арсенала» в стартовом матче сезона Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».
«Я всё ещё думаю, что «Арсенал» не вылетит», – написал Линекер в «твиттере».
Напомним, сегодня, 13 августа, стартовал розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Брентфорда». Голы в составе дебютанта АПЛ забили полузащитники Серхи Канос и Кристиан Нёргор.
«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
00:42
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 13 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:27
-
23:08
-
23:06
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:18
-
22:09
-
21:49
-
21:35
-
21:20
-
21:14
-
20:56
-
20:51
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:01
-
19:38
-
19:24
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:56
Партнерский контент