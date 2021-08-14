Гари Линекер: всё ещё думаю, что «Арсенал» не вылетит

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на поражение лондонского «Арсенала» в стартовом матче сезона Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».

«Я всё ещё думаю, что «Арсенал» не вылетит», – написал Линекер в «твиттере».

Напомним, сегодня, 13 августа, стартовал розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Брентфорда». Голы в составе дебютанта АПЛ забили полузащитники Серхи Канос и Кристиан Нёргор.

«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.