Месси, скорее всего, дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура Лиги 1 с «Страсбуром». Об этом сообщает газета Le Parisien.



По данным источника, аргентинец ещё не набрал оптимальную форму, а его дебют планируется не раньше 29 августа.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.