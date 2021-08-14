«Я разочарован». Артета — о поражении «Брентфорду» в первом туре АПЛ

39-летний испанский специалист Микель Артета, возглавляющий лондонский «Арсенал», высказался о поражении «Брентфорду» в выездной игре первого тура чемпионата Англии со счётом 0:2.

«Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали чего-то другого в этом матче. Конечно, это не то, как мы хотели начать сезон. Основная проблема в том, что мы не очень хорошо справились с подборами и забросами за спину защитникам. И это всё, что им было нужно, чтобы создать нам проблемы.

Разумеется, самое большое беспокойство вызывает наша игра у чужих ворот. Игроки множество раз приближались к штрафной соперников и имели достаточно хорошие возможности для продолжения атаки, но не создавали угрозы и не наносили удары. Если вы не делаете этого, то в матче английской Премьер-лиги вам не выиграть.

Мне не нужны оправдания — мы нуждаемся в игроках, но я не люблю искать крайних», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.