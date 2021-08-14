«Манчестер Сити» на следующей неделе представит «Тоттенхэму» новое предложение по Кейну

«Манчестер Сити» не собирается прекращать попытки заполучить 28-летнего нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, на следующей неделе «горожане» представят «шпорам» новое предложение в размере € 150 млн, рассчитывая понять окончательную позицию руководства «Тоттенхэма» в этих переговорах. «Манчестер Сити» в свою очередь открыт для переговоров по включению в сделку игроков своей команды.

Ранее стало известно, что Кейн отсутствует в расположении «Тоттенхэма». Футболист не планирует возвращаться к тренировкам со «шпорами», пока клуб не даст гарантии, что его желание уйти воплотится в жизнь.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.