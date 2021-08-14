Главный тренер «Бешикташа» подтвердил переговоры с «Челси» по Батшуайи

48-летний турецкий специалист Серген Ялчин, возглавляющий «Бешикташ», подтвердил информацию СМИ об интересе клуба к 27-летнему бельгийскому форварду лондонского «Челси» Миши Батшуайи.



«Да, «Бешикташ» пытается подписать хорошего центрального нападающего. Могу подтвердить, что мы ведём переговоры по Батшуайи из «Челси». Если всё пройдёт как надо, то надеюсь, что он приедет сюда на следующей неделе», — цитирует Ялчина Goal.



В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». Батшуайи уже выступал за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона-2018/2019. В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарда». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.

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