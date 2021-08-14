Нагельсман прокомментировал исход встречи «Бавария» — «Боруссия» М в 1-м туре Бундеслиги

34-летний главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат встречи с мёнхенгладбахской «Боруссией» в первом туре чемпионата Германии сезона-2021/2022.
«Конечно, никогда нельзя довольствоваться ничейным результатом. В целом, это была довольно зрелищная игра и нам, тренерам, будет что разобрать. У обеих команд были хорошие отрезки. Могу лишь сказать, что «Баварии» следует быть более агрессивной в контр-прессинге.
Разумеется, «Бавария» хотела победить, но, в конце концов, нам немного не хватило, что можно связать с физическим состоянием игроков.
Спорные моменты с неназначенными пенальти в ворота «Баварии»? Думаю, что когда у нас есть VAR, то всё становится более справедливым. Болельщики шумят и усиливают субъективные ощущения. Думаю, что без них в таких матчах было бы меньше различных дискуссий», — приводятся слова Нагельсмана в «Твиттере» Bayern & Germany.
Напомним, «Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсманн, который возглавлял «РБ Лейпциг». Этот матч стал первым официальным для Нагельсманна в роли главного тренера мюнхенцев.
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