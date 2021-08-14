Терри: Варан – это Rolls Royce для «Манчестер Юнайтед»

40-летний бывший игрок сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри высказался о переходе 28-летнего французского защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что люди справедливо говорят о том, что даже такому игроку требуется время на адаптацию. Но я уверен, что футболист, выигрывавший чемпионат мира и Лигу чемпионов, сразу же заиграет.
Думаю, что позиция центрального защитника в последние годы была наиболее проблемной для «Манчестер Юнайтед» в последние годы, поэтому приятно видеть, как они взяли на рынке ведущего игрока этого амплуа. У него и Магуайра должны сложиться прекрасные отношения. Если честно, эта пара напоминает мне мой союз с Рикарду Карвальо.
Для «Манчестер Юнайтед» Варан – это Rolls Royce, его агрессия и работа с мячом просто впечатляют. Это один из лучших игроков, я с нетерпением жду его появления в АПЛ», — цитирует Терри Metro.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Рафаэля Варана ещё в конце июля. Позднее стало известно, что футболист проведёт некоторое время на карантине перед заключением контракта с английским клубом.
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