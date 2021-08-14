«Торпедо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» с минимальным счётом
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В матче 6-го тура Первенства ФНЛ московское «Торпедо» с минимальным счетом на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.
Единственный мяч на 72-й минуте забил нападающий столичного клуба Игорь Лебеденко. Спустя 4 минуты после гола в составе хабаровчан был удалён защитник Эммерсон. «Торпедо» с 16 очками после 6 туров вышло на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» с 11 очками находится на четвёртой строчке.
Следующий матч «Торпедо» также проведёт на выезде 21 августе в Астрахани, где сыграет с местным «Волгарём». «СКА-Хабаровск» 21 августа на своём поле примет красноярский «Енисей».
Ранее прошла жеребьёвка Кубка России. «Торпедо» сыграет в группе с «Ростовом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.
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