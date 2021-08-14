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«Торпедо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» с минимальным счётом

«Торпедо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» с минимальным счётом
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В матче 6-го тура Первенства ФНЛ московское «Торпедо» с минимальным счетом на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.

Единственный мяч на 72-й минуте забил нападающий столичного клуба Игорь Лебеденко. Спустя 4 минуты после гола в составе хабаровчан был удалён защитник Эммерсон. «Торпедо» с 16 очками после 6 туров вышло на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» с 11 очками находится на четвёртой строчке.

Следующий матч «Торпедо» также проведёт на выезде 21 августе в Астрахани, где сыграет с местным «Волгарём». «СКА-Хабаровск» 21 августа на своём поле примет красноярский «Енисей».

Ранее прошла жеребьёвка Кубка России. «Торпедо» сыграет в группе с «Ростовом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
14 августа 2021, суббота. 06:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Лебеденко – 72'
Удаления: Эммерсон – 76' / нет
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