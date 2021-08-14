РФС разослал проект с отменой лимита, Медведев в полуфинале «Мастерс». Главное к утру

РФС разослал клубам проект реформ с отменой лимита на легионеров, а российский теннисист Даниил Медеведев вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Торонто – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. РФС разослал клубам проект реформ. Там говорится об отмене лимита на легионеров.
2. Медведев вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в трёх сетах Хуркача из Польши.
3. «Бавария» начала защиту титула с ничьей с гладбахской «Боруссией».
4. Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал».
5. Корешков победил Хомаси единогласным решением на турнире Bellator 264.
6. Аршавин отреагировал на трансфер Клаудиньо в «Зенит».
7. «Реал» рассматривает возможность подписания Мбаппе уже этим летом.
8. Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега».
9. Россиянин Магомедкеримов победил Си и вышел в финал Гран-при PFL.
10. «Валенсия» обыграла «Хетафе» в матче Примеры, Черышев заработал пенальти.
11. «Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб.
12. Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале, обыграв Азаренко.
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