РФС разослал проект с отменой лимита, Медведев в полуфинале «Мастерс». Главное к утру

РФС разослал клубам проект реформ с отменой лимита на легионеров, а российский теннисист Даниил Медеведев вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Торонто – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. РФС разослал клубам проект реформ. Там говорится об отмене лимита на легионеров.

2. Медведев вышел в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в трёх сетах Хуркача из Польши.

3. «Бавария» начала защиту титула с ничьей с гладбахской «Боруссией».

4. Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал».

5. Корешков победил Хомаси единогласным решением на турнире Bellator 264.

6. Аршавин отреагировал на трансфер Клаудиньо в «Зенит».

7. «Реал» рассматривает возможность подписания Мбаппе уже этим летом.

8. Нападающий Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега».

9. Россиянин Магомедкеримов победил Си и вышел в финал Гран-при PFL.

10. «Валенсия» обыграла «Хетафе» в матче Примеры, Черышев заработал пенальти.

11. «Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб.

12. Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале, обыграв Азаренко.