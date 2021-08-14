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Кулибали может перейти в «ПСЖ» из-за травмы Рамоса

Кулибали может перейти в «ПСЖ» из-за травмы Рамоса
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Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуру Кулибали в качестве замены травмированному защитнику Серхио Рамосу, который выбыл до середины сентября. Отмечается, что представители «ПСЖ» уже провели встречу с агентом сенегальского футболиста.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. Контракт сенегальского футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до июня 2023 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц». В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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