Кулибали может перейти в «ПСЖ» из-за травмы Рамоса
Поделиться
Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуру Кулибали в качестве замены травмированному защитнику Серхио Рамосу, который выбыл до середины сентября. Отмечается, что представители «ПСЖ» уже провели встречу с агентом сенегальского футболиста.
Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. Контракт сенегальского футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до июня 2023 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц». В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
Новость по темеРамос не сыграет из-за травмы как минимум до 12 сентября
Комментарии
- 14 августа 2021
-
10:07
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:26
-
08:28
-
08:07
-
05:22
-
04:58
-
04:04
-
03:49
-
03:35
-
03:13
-
02:54
-
02:36
-
02:25
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 13 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:27
-
23:08
-
23:06
-
22:50
-
22:47
Партнерский контент