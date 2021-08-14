Бенитес признал, что «Эвертону» нужно продавать игроков для соответствия правилам ФФП

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о ситуации в клубе. По словам испанского специалиста, клубу из Ливерпуля необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэир-плей.
«Реальность такова, что в футболе действуют правила финансового фэир-плей. Мы должны им следовать. Я знаю, какая у нас ситуация. Мы стараемся сделать максимум с составом, который у нас есть.
Если мы сможем усилить состав, то постараемся это сделать. Но в нынешних условиях нам нужно продавать игроков. Всё просто, нужно это понимать», — цитирует Бенитеса DailyMail.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» пытается продать колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба предлагали «Милану», но пока стороны так и не договорились о трансфере.
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