«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



«Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 74 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» в прошлом сезоне набрал 59 очков и занял девятое место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).

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