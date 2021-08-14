«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 74 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» в прошлом сезоне набрал 59 очков и занял девятое место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).
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- 14 августа 2021
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