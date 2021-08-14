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Денис Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в матче Примеры с «Хетафе»

Денис Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в матче Примеры с «Хетафе»
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат матча 1-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:0). Напомним, Черышев в этой встрече заработал пенальти, который успешно реализовал Карлос Солер.

«После удаления Гильямона мы не думали, что этот матч закончится для нас удачно, но верили в себя. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало, мы смогли одержать победу.

Мы хорошо оборонялись, команда действовала уверенно. Мы должны продолжать играть в том же духе. Тренер сказал, что чемпионаты выигрываются в домашних матчах. Дома мы должны быть сильными, уверенными, и включаться в борьбу с первых минут. Приятно снова видеть болельщиков на стадионе. Мы уже думаем о следующем матче», — приводит слова Черышева пресс-служба «Валенсии».

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