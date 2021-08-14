Денис Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в матче Примеры с «Хетафе»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат матча 1-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:0). Напомним, Черышев в этой встрече заработал пенальти, который успешно реализовал Карлос Солер.
«После удаления Гильямона мы не думали, что этот матч закончится для нас удачно, но верили в себя. Благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало, мы смогли одержать победу.
Мы хорошо оборонялись, команда действовала уверенно. Мы должны продолжать играть в том же духе. Тренер сказал, что чемпионаты выигрываются в домашних матчах. Дома мы должны быть сильными, уверенными, и включаться в борьбу с первых минут. Приятно снова видеть болельщиков на стадионе. Мы уже думаем о следующем матче», — приводит слова Черышева пресс-служба «Валенсии».
- 14 августа 2021
-
10:07
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:26
-
08:28
-
08:07
-
05:22
-
04:58
-
04:04
-
03:49
-
03:35
-
03:13
-
02:54
-
02:36
-
02:25
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 13 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:27
-
23:08
-
23:06
-
22:50
-
22:47