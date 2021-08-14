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Ди Мария: играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, но никто из них не похож на Месси

Ди Мария: играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, но никто из них не похож на Месси
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария отметил индивидуальность нового нападающего парижан Лионеля Месси.

«Я играл с Криштиану Роналду, Неймаром, Килианом Мбаппе и другими футболистами, но никто из них не похож на Месси. Агуэро сейчас в „Барселоне“? Он просто успокаивает себя», — приводит слова Ди Марии журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним аргентинским футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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