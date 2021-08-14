Ди Мария: играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, но никто из них не похож на Месси
Поделиться
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария отметил индивидуальность нового нападающего парижан Лионеля Месси.
«Я играл с Криштиану Роналду, Неймаром, Килианом Мбаппе и другими футболистами, но никто из них не похож на Месси. Агуэро сейчас в „Барселоне“? Он просто успокаивает себя», — приводит слова Ди Марии журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним аргентинским футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
11:54
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
10:49
-
10:49
-
10:30
-
10:29
-
10:07
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:26
-
08:28
-
08:07
-
05:22
-
04:58
-
04:04
-
03:49
-
03:35
-
03:13
-
02:54
-
02:36
-
02:25
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:32
Партнерский контент