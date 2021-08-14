«Ахмат» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 14 августа, в Грозном будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ахмат» примет столичное «Динамо». Стартовый свисток в столице Чеченской Республики прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Валерий Данченко (Уфа). Резервный арбитр — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. Благодаря этому результату москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, уступая «Рубину» и «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

«Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2). Грозненцы занимают лишь 9-е место в турнирной таблице.