Фанаты «МЮ» вывесили баннер с Санчо: «Добро пожаловать в правильный Манчестер»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» потроллили своих соперников из «Манчестер Сити», вывесив в городе красный баннер. На баннере изображён новичок команды Джейдон Санчо, а в подписи говорится: «Добро пожаловать в правильный Манчестер».
21-летний Санчо перешёл перед началом сезона в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд. При этом форвард является воспитанником академии «Манчестер Сити».
В академию «горожан» он пришёл в 14-летнем возрасте. Но за «Сити» он в итоге так и не провёл ни одного матча, а в 2017 году подписал контракт с «Боруссией».
«Красные дьяволы» заплатили за англичанина около 73 млн фунтов стерлингов. За сборную Англии игрок провёл уже 22 матча и забил три мяча.
В матче 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед». Эта встреча состоится сегодня, 14 августа.
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