В «Монако» опровергли информацию об интересе к Криштиану Роналду

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в стан монегасков.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Роналду может продолжить карьеру в «Монако» или «Пари Сен-Жермен».
«Что касается Роналду, думаю, наша стратегия отличается от парижской. Громкое имя в клубе? Не думаю, что это произойдёт в текущем году. Возможно, когда клуб начнёт стабильно играть в Лиге чемпионов и выступать на высшем уровне, мы рассмотрим подобный вариант», — приводит слова Петрова RTL France.
Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 14 августа 2021
-
13:26
-
13:11
-
12:51
-
12:43
-
12:36
-
12:25
-
12:24
-
11:54
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:17
-
11:14
-
11:08
-
10:49
-
10:49
-
10:30
-
10:29
-
10:07
-
09:47
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:26
-
08:28
-
08:07
-
05:22
-
04:58
-
04:04
-
03:49
-
03:35
-
03:13
-
02:54
-
02:36