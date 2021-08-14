В «Монако» опровергли информацию об интересе к Криштиану Роналду

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в стан монегасков.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Роналду может продолжить карьеру в «Монако» или «Пари Сен-Жермен».



«Что касается Роналду, думаю, наша стратегия отличается от парижской. Громкое имя в клубе? Не думаю, что это произойдёт в текущем году. Возможно, когда клуб начнёт стабильно играть в Лиге чемпионов и выступать на высшем уровне, мы рассмотрим подобный вариант», — приводит слова Петрова RTL France.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.