Глава Hypercube: уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о грядущих реформах Российской Премьер-Лиги.
«Я был очень опечален и удивлён результатом, который продемонстрировали «Сочи» и «Рубин» в квалификации. Для российского футбола такой результат не идёт на пользу. Но это такие встречи, где ты делаешь это и идёшь дальше, либо не делаешь и вылетаешь. «Сочи» показали очень хорошую игру, сумели дважды забить крепкой сербской команде, но не повезло в серии пенальти. «Партизан» сыграл тоже хорошо, но им повезло больше. Было очень нервно, особенно в матче «Рубина», они имели хорошие шансы, но также подвело исполнение пенальти. Удача оказалась не на их стороне.
Реформа моей кампании должна помочь клубам сыграть лучше. С сезона-2022/2023 она будет внедряться. Клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству игр. Это поможет клубам увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных игроков и воспитание собственных. Перед нами ещё горизонт новых возможностей и идей, спустя пару лет, я уверен, российские клубы станут намного успешнее в Европе», — цитирует Ньювенхейса РБК.
- 14 августа 2021
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