Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: РПЛ двигается не в том направлении по результату, но есть время всё изменить

Радимов: РПЛ двигается не в том направлении по результату, но есть время всё изменить
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал вылет российских команд из Лиги конференций и оценил проект реформ Российской Премьер-Лиги.

«Команды «Сочи» и «Рубин» вылетели из Лиги конференций и, к сожалению, наш уровень пока такой. Мы по пенальти 50/50 конкурируем с поляками и с «Партизаном». Мы двигаемся не в том направлении, если судить по результату, но есть время всё изменить

Я думаю, так как у нас идет чемпионат, можно один раз попробовать что-то новое, внедрить какое-то нововведение, даже принять реформы от Hyperсube — это не самый худший вариант. Получится или нет? Это покажет практика, но попробовать стоит», — цитирует Владислава Радимова «РБК-Спорт».

Новость по теме
Глава Hypercube: уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021