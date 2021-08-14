Радимов: РПЛ двигается не в том направлении по результату, но есть время всё изменить
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал вылет российских команд из Лиги конференций и оценил проект реформ Российской Премьер-Лиги.
«Команды «Сочи» и «Рубин» вылетели из Лиги конференций и, к сожалению, наш уровень пока такой. Мы по пенальти 50/50 конкурируем с поляками и с «Партизаном». Мы двигаемся не в том направлении, если судить по результату, но есть время всё изменить
Я думаю, так как у нас идет чемпионат, можно один раз попробовать что-то новое, внедрить какое-то нововведение, даже принять реформы от Hyperсube — это не самый худший вариант. Получится или нет? Это покажет практика, но попробовать стоит», — цитирует Владислава Радимова «РБК-Спорт».
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