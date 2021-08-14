«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 14 августа, в Ростове будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Иван Сараев (Санкт-Петербург).



ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).

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