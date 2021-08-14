Почеттино: Месси счастлив в «ПСЖ». Мы это чувствуем
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о новичке команды аргентинском нападающем Лионеле Месси.
«Мне всегда нравился Лионель. Всем известна история соперничества между „Эспаньолом“ и „Барселоной“, но он всегда нравился мне. Он счастлив. Мы это чувствуем. Месси — зрелый игрок. К тому же, у нас есть общее прошлое с «Ньюэллс Олд Бойз», — приводит слова Почеттино Goal.com.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Новость по темеПочеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен
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