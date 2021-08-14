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«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию, ради чего Пике пошёл на снижение зарплаты

«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию, ради чего Пике пошёл на снижение зарплаты
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«Барселона» заявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах чемпионата. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

«Барселона» отдельно поблагодарила защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб получил возможность заявлять футболистов. Также сине-гранатовые продолжают вести активные переговоры с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом по поводу оптимизации контрактов. Оба игрока готовы к дальнейшему сотрудничеству.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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