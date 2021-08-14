«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: составы команд на матч 1-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу, Фред, Мактоминай, Джеймс, Фернандеш, Погба, Гринвуд.
«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Стрёйк, Купер, Даллас, Клих, Кох, Рафинья, Родриго, Харрисон, Бэмфорд.
«Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 74 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» в прошлом сезоне набрал 59 очков и занял девятое место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).
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