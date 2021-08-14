«Краснодар» заявил Никиту Кривцова для участия в Российской Премьер-Лиге

«Краснодар» заявил полузащитника Никиту Кривцова для участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт РПЛ. Напомним, «Чемпионат» первым сообщал, что футболист владимирского «Торпедо» близок к переходу в состав «быков».



Кривцов перешёл в «Торпедо» в 2020 году, а до этого выступал за «Муром» и «Сокол». В прошлом сезоне 18-летний хавбек принял участие в 15 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых забил четыре гола и получил пять жёлтых карточек. Также, играя в аренде за «Томь», провёл девять встреч в Футбольной национальной лиге, забил два мяча и получил три «горчичника».



«Краснодар» после трёх туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. 15 августа «быки» сыграют с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.

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