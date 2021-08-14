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«Уотфорд» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Уотфорд» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч «Уотфорд» — «Астон Вилла». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Даррен ФКэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Астон Вилла» в 38 матчах набрал 55 очков и занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вышел в английскую Премьер-лигу. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).

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