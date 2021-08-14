«Эвертон» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится встреча 1-ого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 между «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Игра состоится на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
В прошлом сезоне «Эвертон» занял 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 59 очков. «Саутгемптон» заработал на 16 очков меньше и расположился на 15-й позиции.
«Саутгемптон» последний раз обыгрывал «Эвертон» на выезде в сезоне 1997/1998. С тех пор «святые» в 16 матчах кряду на «Гудисон Парк» неизменно теряли очки.
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