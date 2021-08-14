Тренер «Зенита» Оливейра назвал сильные стороны Клаудиньо

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Уильям Оливейра поделился мнением о новичке клуба Клаудиньо.



«Нам он известен достаточно давно. Всё-таки я сам из Бразилии и более-менее в курсе, кто там выделяется. Так вот в прошлом сезоне Клаудиньо тоже проявил себя. Но и после этого, мы, естественно, за ним смотрели, изучали его качества. Это футболист, который очень хорошо оснащен технически. Здорово работает с мячом. Знаем, что у Клаудиньо поставленный дальний удар, он умеет распорядиться мячом, когда получает его между линиями. Хорошо видит поле, может играть на разных позициях.



В большинстве матчей до этого он исполнял «десяточку» и был на этом месте наиболее результативен. В Токио играл на левом фланге. Так что, надеемся, этот парень станет важным игроком для «Зенита». Сейчас главный вопрос — насколько быстро он сможет адаптироваться к нашему чемпионату. Но что у него есть для этого качества — это без сомнений.



Действия в обороне на хорошем уровне. На Олимпиаде нам этот компонент в исполнении Клаудиньо понравился. Играть в обороне против Германии или Испании в Токио было непросто. В принципе, со своей задачей при игре в обороне Клаудиньо справлялся. По нашей информации, наш новичок достаточно умный игрок, который умеет выполнять тренерскую установку», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».

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