«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч «Челси» — «Кристал Пэлас». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.
«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» заработал 44 очка и финишировал 14-м. Чемпионом стал «Манчестер Сити».
В последних четырёх матчах между этими командами на «Стэмфорд Бридж» побеждали только хозяева.
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