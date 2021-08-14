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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч «Челси» — «Кристал Пэлас». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.

«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» заработал 44 очка и финишировал 14-м. Чемпионом стал «Манчестер Сити».

В последних четырёх матчах между этими командами на «Стэмфорд Бридж» побеждали только хозяева.

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