Серхи Роберто: слухи о том, что игроки «Барселоны» отказались снизить зарплаты, — ложь

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто сообщил, что все футболисты готовы были пойти на снижение зарплат, чтобы помочь каталонскому клубу.



«Информация о том, что мы отказались пойти на снижение зарплат, — абсолютная ложь. Мы дали своё согласие, и вся команда сразу была открыта к тому, чтобы помочь клубу. Мы хотели сотрудничать и помочь „Барселоне“ вернуть финансовую стабильность.



Когда „Барселону“ возглавил Лапорта, мы сразу заявили, что готовы пойти на сокращение зарплат. Возможно, летом всё внимание было сосредоточено на переговорах с Месси, но время прошло, и я убеждён, что мы сможем регистрировать футболистов. Мы сотрудничали с первых минут и всегда были готовы помогать», — приводит слова Роберто La Vanguardia.

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